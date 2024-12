Jovem morre afogado em praia de Caiobá no Litoral do Paraná

Um jovem de 24 anos morreu após se afogar na Praia Mansa de Caiobá, no Litoral do Paraná, na noite de sábado (14). O rapaz, que morava em Morretes, também no Litoral do estado, estava no mar com amigos, quando ficou desaparecido por 15 minutos.

Quando o atendimento chegou ao local com uma ambulância e uma viatura de busca e salvamento, a vítima já tinha sido retirada da água pelos amigos, mas teve uma parada cardiorrespiratória.

O jovem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Matinhos, onde após o atendimento, foi declarado seu óbito.

Segunda morte no fim de semana

Outro rapaz, de 18 anos, morreu afogado na Ilha de Valadares, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, na manhã de sábado (14) .

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava pegando caranguejo quando se afogou nas proximidades do bairro Sete de Setembro. Ele chegou a ser retirado da água por populares, após ficar 10 minutos submerso.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Operações Aéreas (BPMOA) foi acionada e deslocou até o local, realizando técnicas de reanimação cardiopulmonar durante aproximadamente 40 minutos, mas não foi possível reanimar o jovem.