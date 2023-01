O comportamento suspeito de um homem durante uma blitz realizada na BR-476 (Estrada da Ribeira) nesta quarta-feira (14) fez a Guarda Municipal agir rápido e prendê-lo. Durante a abordagem, o homem tentou se passar por outra pessoa e foi logo descoberto pelos guardas, que desconfiaram da identidade do sujeito.

LEIA TAMBÉM:

>> Trio faz arrastão em ônibus de Curitiba; dois são presos com 11 celulares

>> Alunos do Colégio Estadual do Paraná vão participar de missão à Lua com a Nasa

Após uma consulta no sistema, a equipe da GM descobriu que o homem de 27 anos era condenado pelo crime de tráfico de drogas e estava foragido do sistema prisional. A equipe então encaminhou o homem para a Delegacia de Vigilância e Capturas para as medidas cabíveis.