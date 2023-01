Um arrastão em ônibus da linha Interbairros IV, em Curitiba, terminou com dois presos na manhã desta quarta-feira (14). Equipes da Guarda Municipal auxiliavam as vítimas no terminal do Pinheirinho quando uma equipe do Grupo Tático de Motos da GM localizou dois suspeitos na rua.

Os guardas encontraram com a dupla 11 celulares, além de uma pistola e quatro invólucros com substância parecida com crack. Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Um dos suspeitos do arrastão não foi localizado e segue foragido.