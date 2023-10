Um homem de 28 anos ficou ferido ao cair durante a trilha no Morro do Canal, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde deste domingo (15). A vítima caiu de uma altura de quatro metros, e precisou ser socorrida de helicóptero.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que realizou o resgate em um local de difícil acesso, utilizando técnicas de rapel, o homem sofreu lesão na coluna e face. A vítima foi levada ao hospital Cajuru, em Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Cratera em bairro de Curitiba faz aniversário e empresária leva a culpa; “Clientes reclamam comigo”

>> Cassino clandestino e escritório do crime são fechados em Curitiba

O Morro do Canal faz parte do Parque Estadual do Marumbi, localizado em Piraquara. O morro possui 1.373 metros de altitude. A trilha é considerada de dificuldade mediana e leva duas horas para concluir.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações