Homem acusado de esfaquear esposa grávida na RMC irá a júri popular

A Justiça decide mandar a júri popular um homem denunciado por tentativa de homicídio em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Segundo denúncia do Ministério Público do Paraná, o homem teria esfaqueado a esposa, que estava grávida de cinco meses. A vítima sofreu um aborto em consequência dos golpes de faca no abdômen. O crime aconteceu em dezembro de 2022.

A mulher sobreviveu após ter sido imediatamente socorrida e levada para o hospital. A decisão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi expedida na última semana, no dia 09 de março.

Na denúncia sobre o caso, o Ministério Público, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Piraquara, aponta que a motivação para o crime seria a não aceitação da gestação – a agressor acreditava que a criança era fruto de relacionamento extraconjugal.

Mesmo após ter esfaqueado a mulher, o denunciado enviou mensagens para a vítima, ameaçando-a. Além da tentativa de feminicídio, o Ministério Público também denunciou o investigado pelos crimes de ameaça e aborto provocado por terceiro. O réu está preso desde janeiro deste ano, quando foi localizado no município de Itapoá, em Santa Catarina.

