Histórico escolar em Curitiba passa a ser online; saiba como solicitar

Novidade para pais e alunos de escolas municipais de Curitiba. A solicitação do Histórico Escolar e Transferência de unidades públicas municipais passa a ser feita de maneira online, a partir de agora, sem mais a necessidade dos responsáveis irem até a secretaria das escolas. As novas regras estão no Decreto nº 1094, publicado no Diário Oficial do Município, nesta terça-feira (27).

LEIA MAIS – Ataque em escola de Cambé foi planejado por quatro anos; polícia revela motivação

A mudança visa facilitar e agilizar o acesso aos documentos, além de garantir mais segurança. Segundo a Prefeitura, a solicitação desse tipo de documento estará disponível de maneira online, e a retirada será nos Núcleos Regionais da Educação (NREs) das dez regionais, conforme a localização da escola.

LEIA AINDA – Censo 2022: Curitiba tem mais habitantes; Dados de cidade da RMC impressionam

“Nossa cidade educadora e inteligente dá mais um passo para facilitar o acesso do cidadão a diversos serviços, trazendo para a tela do computador ou do celular a possibilidade de obter este documento”, ressalta o prefeito Rafael Greca.

Matrículas e transferências

O histórico é necessário para matrículas em outras unidades e transferências de escola ou mudança de rede de ensino.

Os pedidos serão feitos diretamente no site da Secretaria Municipal da Educação. A solicitação online é permitida exclusivamente ao responsável legal indicado no cadastro do estudante ou por pessoa amparada pela legislação vigente.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, esclarece que uma instrução normativa será expedida pela SME com os detalhes das atribuições de emissão e entrega dos documentos escolares.

Cadastro para a educação infantil

O histórico online é mais uma inovação da rede municipal de ensino, como o cadastro para creches públicas. Desde 2019, a solicitação para vagas na educação infantil (de 0 a 3 anos) é feita exclusivamente online pelo site Cadastro Online.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos