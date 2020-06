Curitiba registrou recorde de chuva na quarta-feira (10). De acordo com o Simepar, choveu 62 mm na capital. Desde junho do ano passado, quando a estiagem começou a se agravar, foi o dia que mais choveu na região. Para se ter uma ideia, a quantidade de água foi maior que o acumulado dos últimos três. Somando março, abril e maio, tivemos 47,6 mm de chuva.

A força da tempestade causou alagamentos e estragos em residências na região. Por outro lado, a chuva amenizou a estiagem e interrompeu momentaneamente rodízio de água em parte da RMC.

Já a previsão para o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11), é de céu com muitas nuvens. É possível que chova de maneira isolada, mas com intensidade mais fraca do que o dia anterior. A temperatura máxima deve chegar aos 25°C e a mínima em 17°C.

No Litoral, a previsão é de uma maior concentração de nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. O mar pode ficar agitado por conta dos ventos. Paranaguá terá máxima de 28ºC e mínima de 19ºC. Já no sul do Estado, a probabilidade é maior.

E os próximos dias?

Entre sexta-feira e domingo, a previsão indica uma chegada da frente fria no sul do Estado. Em Curitiba, devemos ter céu com nuvens durante sexta e sábado, com possibilidade de chuvas isoladas e temperatura semelhante à de quinta-feira. No domingo, a temperatura cai com máxima de 16ºC e mínima de 13°C.

