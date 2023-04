Guarda Municipal de Colombo ganha autorização para portar arma de fogo

Faltando pouco menos de um mês para completar 11 anos de existência, a Guarda Municipal de Colombo (GMC) recebe autorização para portar arma de fogo. A Polícia Federal (PF) autorizou o porte de arma funcional e individual para os agentes da GM em evento realizado nesta quarta-feira (26) na sede da PF. Desde sua existência, os guardas sofrem com a falta de estrutura, o que vem mudando nos últimos anos com a aquisição de viaturas mais modernas e a abertura do Concurso Público para novos agentes.

Desarmados

A Guarda Municipal de Colombo é a única força de segurança da região metropolitana de Curitiba (RMC) que ainda não é armada. O município é o oitavo maior município do Estado com mais de 230 mil habitantes e atualmente conta com efetivo de apenas 17 guardas municipais.

De acordo com o comandante Thiago Skau da Guarda Municipal, apesar da autorização da Polícia Federal para o uso de armas de fogo, os agentes ainda não estão armados nas ruas, uma vez que as armas doadas à instituição ainda estão em processo de transferência. A previsão é que ainda aguardem aproximadamente dois meses para que o efetivo esteja operando com os equipamentos letais nas ruas da cidade.

“Hoje estamos com apenas 17 guardas, efetivo bem defasado, porém, ano passado a prefeitura de Colombo abriu concurso, inclusive para a GM e foram destinadas 50 vagas para a Guarda. Em breve iremos triplicar o nosso efetivo e poderemos dar uma resposta mais efetiva para os populares. Agora armados, nós vamos poder dar um apoio maior para as instituições de segurança pública”, comenta Skau.

“Divisor de água”

Para Skau, este é um momento que ficará marcado na história da cidade. O comandante também destacou sobre a importância de ter os agentes armados e como poderão atuar juntamente com as demais forças de segurança pública do município.

“É realmente algo histórico para nosso município, para nós da guarda, éramos a única Guarda que ainda era desarmada da RMC. É uma divisor de água, uma virada de chave que nos deixa muito contentes. Para mim que sou comandante no momento é uma honra que isto esteja acontecendo, não só para mim, mas para todos nossos guardas aqui. Agora armados, nós vamos poder dar um apoio maior para as instituições de segurança pública”, comenta.

A Polícia Federal (PF) autorizou o porte de arma funcional e individual para os agentes da GMC |Foto divulgação

Treinamento e capacitação

Ainda de acordo com o comandante, “é importante ressaltar que toda essa transição, que demorou para acontecer, está acontecendo de uma forma bem responsável. Todos os nossos agentes estão bem preparados e capacitados para portar a arma de fogo”, afirma. Para ele, “agora a população poderá receber uma resposta mais eficiente, além de oferecer mais segurança para o cidadão de bem e continuar zelando pelo patrimônio público”, completa.

O evento contou com a participação do prefeito em exercício Professor Alcione e o secretário de Governo Ademir Garcia, que acompanharam os agentes da Guarda Municipal de Colombo à sede da Polícia Federal para evento de entrega de documentos de porte de armas.

“Com o recebimento dos documentos com os respectivos números de porte funcional e individual, nossos agentes estão autorizados a usar armas em benefício e defesa dos nossos cidadãos. Depois de muito treinamento em capacitações sucessivas e de cumprirem todas as formalidades legais, nossa Guarda Municipal é a unidade armada da sociedade colombense”, disse o Prefeito.

