A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná realiza leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, inclusive com restrição judicial, que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no estado. São 164 lotes com veículos em circulação e outros 22 lotes com veículos que necessitam de regularização do motor, totalizando 186 veículos aptos a voltar a rodar.

Os veículos considerados conservados, podem retornar a circular em via pública após pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito, não havendo relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos.

As sucatas são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

Confira abaixo o “garimpo” da Tribuna com boas opções de compra!

Tracker 2008 – Lances a partir de R$ 15 mil

Vectra GLS 1996 – Lances a partir de R$ 2,8 mil

Celta 2007 – Lances a partir de R$ 4,3 mil

Logan 2008 – Lances a partir de R$ 4,2 mil

Palio 2009 – Lances a partir de R$ R$ 6,6 mil

Corsa Classic 2009 – Lances a partir de R$ 4 mil.

Symbol 2010 – Lances a partir de R$ 4 mil

Fox 2010 – Lances a partir de R$ 6,5 mil

Uno 2012 – Lances a partir de R$ 6 mil

Palio 2010 – Lances a partir de R$ 3,8 mil

Towner 1995 – Lances a partir de R$ 3,2 mil

Gol 2001 – Lances a partir de R$ 3,4 mil

Golf 1999 – Lances a partir de R$ 5 mil

Corsa St 2012 – Lances a partir de R$ 7,2 mil

Serviço

Próximas seções públicas: 29 de abril e 6 de maio.

Veículos recolhidos na Região Metropolitana de Curitiba e Paranaguá.

190 sucatas com lances mínimos entre R$ 5,00 e R$ 15.000,00.

186 veículos conservados com lances mínimos entre R$ 200,00 e R$ 20.000,00.

