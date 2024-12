Grupo criminoso de Curitiba que vendia eletrônicos na internet é alvo da polícia

Um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes na venda de eletrônicos pela internet está sendo procurado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A investigação aponta que produtos eram vendidos com preços abaixo do mercado, mas não eram entregues. A base do esquema atua nos bairros Tatuquara e Campo de Santana, em Curitiba.

De acordo com a PCPR, mais de 70 vítimas registraram boletins de ocorrência, algumas com perdas de até R$ 30 mil. Estima-se que o prejuízo total venha a ser de R$ 300 mil.

Denuncie

A Polícia Civil orienta a população a formalizar denúncias e alerta para os cuidados em compras online. As investigações seguem em andamento a fim de apurar os fatos por completo.