BR-277 tem interdição total no Paraná; saiba em qual trecho e a opção de desvio

Um deslizamento de terra ocorrido no sábado (07) ainda causa interdição na BR-277, na Serra da Esperança, em Guarapuava, região central do Paraná. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão no local e vetaram a liberação da pista aos veículos.

O problema foi km 309 da BR-277 e segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um geólogo do DNIT realizou na manhã desta segunda-feira (09) uma nova avaliação, e concluiu que a área ainda não apresenta condições de segurança.

Máquinas trabalham nas pistas da BR-277. Vídeo: Divulgação/PRF

“As equipes do DNIT iniciarão hoje algumas intervenções com o objetivo de minimizar os riscos e posteriormente a recuperação do local. Ainda, o progresso dos trabalhos na Serra está relacionado à melhoria das condições meteorológicas, uma vez que seguem com chuvas frequentes e forte neblina, por isso, não há previsão de liberação da rodovia”, informou a PRF.

Desvio

Aos motoristas, uma rota alternativa no sentido Foz do Iguaçu, região oeste do Paraná, é utilizar a PR-364, em Inácio Martins.