Chuva constante em Curitiba tem data para parar; veja quando

A chuva deve continuar atingindo Curitiba no início desta semana e só deve dar uma trégua a partir de quinta-feira (12). Ainda sob influência da frente fria, as condições do tempo não mudam no Paraná.

Segundo o Simepar, a segunda-feira (09) vai ser de chuva de intensidade moderadas e forte em alguns momentos no estado. Em virtude dos acumulados significativos dos últimos dias que ultrapassou 120 milímetros (mm) em várias cidades, alguns impactos são esperados, como alagamentos, elevação de riachos/córregos e nível de rios; aumentando o risco de deslizamentos e quedas de barreira em rodovias, principalmente na região da Serra do Mar.

Ainda para a segunda, dois alertas laranjas seguem ativos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informando perigo de chuvas intensas até o meio-dia.

A chuvarada no Paraná no fim de semana deixou 160 pessoas na rua em oito cidades, segundo a Defesa Civil. Em Pinhais, na Grande Curitiba, mais de 650 casas ficaram alagadas.

Até quando chove em Curitiba?

A previsão do tempo do Simepar aponta chuva em Curitiba até quarta-feira (11), com temperaturas máximas variando entre 19ºC e 22ºC. Quinta e sexta-feira (13), são os dois dias que não deve chover, mas previsão de queda na temperatura com mínima de 16ºC.