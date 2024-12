Chuvarada deixa 160 pessoas na rua em oito cidades do Paraná

A chuvarada que caiu no Paraná neste fim de semana já deixou 160 pessoas na rua em oito cidades, segundo a Defesa Civil. A chuva foi forte mesmo em Cidade Gaúcha, no Noroeste, onde choveu 172 milímetros em apenas um dia.

O tempo virou de cabeça pra baixo em Paulo Frontin, Salto do Lontra, Mallet, Campo Largo, Ampére, Ponta Grossa, Cruzeiro do Oeste e Pinhais. A água invadiu casas, derrubou barreiras e deixou um rastro de destruição. Em Pinhais, pertinho de Curitiba, mais de 650 casas ficaram alagadas. Já em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, nove famílias tiveram que sair de casa às pressas.

No total, 104 pessoas tiveram que buscar abrigo na casa de parentes ou amigos: 80 em Paulo Frontin, 20 em Mallet e quatro em Ponta Grossa. Esse número pode aumentar, já que a Defesa Civil ainda tá contabilizando os estragos.

O tempo vai continuar fechado neste domingo, com previsão de mais chuva forte principalmente no Sul do estado. Isso significa que o risco de alagamentos e deslizamentos continua alto em várias regiões.

“A chuva pode variar de intensidade de moderada a forte em vários momentos do dia, e poderemos ter um acumulado de chuva expressivo, de mais de 100 milímetros, assim como já tivemos no sábado em muitas cidades”, alerta o meteorologista Lisandro Jacóbsen, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Só no Norte do estado é que o tempo deve dar uma trégua, com pancadas isoladas de chuva e temperatura chegando perto dos 30°C. Mas o resto do Paraná, a previsão é de mais água.