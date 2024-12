PM do Paraná esclarece mega furto em Curitiba em apenas 2h30

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) resolveu de forma rápida um mega furto a um apartamento de alto padrão que aconteceu neste domingo (8) no bairro Água Verde, em Curitiba. Os assaltantes entraram no imóvel e levaram uma grande quantidade de joias de alto valor.

A ocorrência aconteceu às 14h05, e menos de 2h30 depois, às 16h30, as equipes do 2°Pelotão da Rone (Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais) conseguiram localizar os suspeitos e prenderam cinco pessoas.

+ Veja mais: 48 marcas de whey protein são proibidas no Brasil

Assim que recebeu a informações sobre o veículo usado no furto, a Rone intensificou o policiamento na via e abordou um homem, que tentou fugir para uma casa, no bairro Uberaba. As equipes então entraram na residência e abordaram mais três homens e uma mulher.

No local, também foram encontrados os itens furtados, incluindo joias e dinheiro em moedas de diferentes países. Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil. O veículo utilizado na ação foi abandonado na região central de Curitiba e também foi recuperado pelos policiais.

Foram apreendidos na ocorrência um veículo, R$ 2.730,00 em espécie, US$ 1.306, 530 euros, 2.100 pesos argentinos, 14 yuan chineses, 50 rupias indianas, 350 shekels israelenses, 5.000 pesos chilenos, 100 pesos mexicanos, 20 dólares de Hong Kong, diversas jóias e relógios de luxo. Os produtos recuperados são avaliados em mais de R$ 1 milhão.

Previsão não afasta risco de novos alagamentos em Curitiba

A mulher e um dos homens detidos são de Curitiba, e os outros três suspeitos de São Paulo. De acordo com a PMPR, parte da quadrilha é ligada a um grupo criminoso com atuação em todo o País.