Previsão não afasta risco de novos alagamentos em Curitiba

A chuva deve continuar atingindo o Paraná no início desta semana. Um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa perigo de chuvas intensas em todo o estado até às 12 horas desta segunda-feira (09).

Nesse período pode chover de 50 a 100 milímetros por dia e existe a chance de ventos intensos de até 100 km/h. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Um segundo aviso do Inmet de cor vermelha, significando grande perigo, chama atenção para o acumulado de chuva no Paraná. Esse alerta também segue em vigor até às 12 horas de segunda-feira.

Conforme informações do instituto, existe risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com áreas de risco.

Até quando vai chover em Curitiba?

A previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica chuva em Curitiba até quarta-feira (11), com temperaturas máximas variando entre 19ºC e 22ºC.

“Na segunda-feira chove bastante em vários setores do Paraná, com condições também para tempestades. Destaque para o volume de chuva entre a região central e o leste. Alguns impactos são esperados em função das chuvas excessivas, como alagamentos, elevação de riachos/córregos e nível de alguns rios”, informa previsão do Simepar.