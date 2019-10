A convite do presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Glaucio Geara, o prefeito Rafael Greca vai receber, em novembro, a Comenda Barão do Serro Azul, a maior homenagem concedida pela instituição a personalidades que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento da sociedade. A solenidade será realizada no dia 13 do próximo mês, no Graciosa Country Club.

+Leia também: Abertas as inscrições para 905 vagas no Colégio Estadual do Paraná para 2020

De acordo com Geara, esse é o reconhecimento da ACP “pelo trabalho que tem sido feito na cidade”. “Curitiba está limpa, florida, a população está feliz. É uma justa homenagem”, declarou ele, durante encontro com Greca no gabinete do prefeito, nesta quarta-feira (16).

Já o prefeito comemorou a novidade. “O Barão do Serro Azul é a figura mais importante da história política e empresarial do Paraná. É uma figura única, luz que brilha em Curitiba. Me sinto muito distinguido”, declarou Greca.

+Leia também: Rua de bairro de Curitiba passa a ter sentido único a partir desta quinta-feira

Outros homenageados

A escolha do homenageado é feita pela diretoria da ACP e pelos conselhos. Dentre os que receberam a honraria, estão os ex-governadores João Elísio Ferraz de Campos e Jaime Lerner, o ministro da Justiça Sergio Moro, o empresário Aníbal Tacla, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachim. O último homenageado foi o empresário e comunicador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, em 2018.