Com expectativa de gerar cerca de 400 empregos (300 diretos e 100 indiretos), a rede paranaense Muffato vai construir mais um supermercado em Curitiba. A previsão de inauguração é março de 2020 e as contratações devem acontecer a partir do início do próximo ano. A nova loja será construída em um dos bairros mais tradicionais da cidade, em Santa Felicidade, na Avenida Toaldo Túlio.

O prefeito Rafael Greca comemorou a notícia. “Estamos trazendo uma das lojas mais modernas da América Latina para os consumidores curitibanos”, disse. Serão investido R$ 60 milhões em uma estrutura de 14 mil metros quadrados, com 800 vagas de carro (70% delas cobertas) e uma área de vendas de 3,8 mil metros quadrados. A loja deve ter painéis fotovoltaicos e sistema para captação da água da chuva. “O país precisa ser renovado. Quanto mais energia limpa tivermos, melhor”, destacou o prefeito.

Este será a 9ª unidade da rede paranaense em Curitiba. “É uma loja revolucionária, futurista e de última geração, que reunirá toda a tecnologia e os serviços de ponta disponíveis na rede. Um empreendimento que, sem dúvida, será uma opção de compra diferenciada para os moradores da região e que faz jus ao charme e à tradição do bairro”, comentou Eduardo Muffato.