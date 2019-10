Sonho de muitos alunos da rede estadual de ensino, o Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, está com inscrições abertas para 905 vagas para os anos iniciais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio Regular, da Educação Profissional Integrada e da Educação Profissional Subsequente, divididas da seguinte forma:

Ensino Fundamental: Foram abertas 100 vagas para os sextos anos, no período da tarde, do Ensino Fundamental. Destas, 95 vagas são para Ampla Concorrência e cinco vagas destinadas para estudantes da Educação Especial.

Ensino Médio Regular: Para o Ensino Médio Regular, foram abertas 450 vagas para as primeiras séries no turno da tarde – são 427 para Ampla Concorrência e 23 para estudantes da Educação Especial. Ainda para o Ensino Médio Regular, foram abertas outras 100 vagas para as primeiras séries do turno da noite, sendo 95 para Ampla Concorrência e 5 para estudantes da Educação Especial.

Educação Profissional Integrada: São 70 vagas para as primeiras séries dos cursos do Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio. Nesse caso, são ofertadas 20 vagas para o Curso Técnico em Edificações, 18 delas para Ampla Concorrência e 2 para estudantes da Educação Especial. Há ainda 25 vagas para o Curso Técnico em Prótese Dentária, sendo 23 para Ampla Concorrência e 2 para estudantes da Educação Especial. Há 25 vagas para o Curso Técnico em Teatro, 23 para Ampla Concorrência e 2 para estudantes da Educação Especial. Nas três modalidades o estudante frequentará aulas no período da tarde.

Educação Profissional Subsequente: As vagas para primeiro semestre mestre de cursos técnicos profissionais na modalidade subsequente (para estudantes que já concluíram o Ensino Médio) são ofertadas no período da noite. São 385 vagas distribuídas nos seguintes cursos: Técnico em Administração (105); Técnico em Edificações (70); Técnico em Informática (70); Técnico em Produção de Áudio e Vídeo (35); Técnico em Saúde Bucal (35); Técnico em Secretariado (35); e Técnico em Teatro (35).

Como participar da seleção

Os editais que informam como participar do Processo Classificatório foram disponibilizados no site oficial da instituição nesta terça-feira (15). Para participar do processo, o candidato deve imprimir e preencher a ficha de inscrição para depois entregá-la na secretária do colégio, junto com os outros documentos exigidos conforme as indicações apresentadas no edital. Depois, acompanhar as etapas seguintes do sistema de classificação, detalhado nos editais.