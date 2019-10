A partir desta quinta-feira (17), a quadra da Rua Abílio Peixoto entre as ruas Quintino Bocaiúva e dos Funcionários, no Cabral, passa a ser mão única a partir desta data. De acordo com a prefeitura, a mudança foi pedida pelos moradores e é a continuação do sentido único que já existe na Abílio Peixoto desde a Rua Pedro Fabri. A mudança na sinalização será feita por equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) a partir das 11h.