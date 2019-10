Em breve, o município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vai contar com um novo Armazém da Família. Em fase de conclusão da obra, as novas instalações devem começar a funcionar em novembro, atendendo moradores com renda familiar de até três salários mínimos nacionais, que poderão economizar até 70% ao fazer compras por lá.

A nova unidade ficará posicionada em uma região estratégica, próximo ao Terminal do Guaraituba, na Rua Cascavel, 66, esquina com a Rua Califórnia, no bairro Guaraituba, com atendimento à população de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h e aos sábados das 8h30 às 13h. Quando começar a funcionar, o novo Armazém contará com investimento anual de R$ 1,5 milhão.