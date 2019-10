Está prevista para 2022 a inauguração de um novo hospital em Curitiba, o Eco Hospital, ocupando 2 mil m² do Eco Medical Center, que está sendo construído no Água Verde, ao lado do Hospital IPO. De acordo com informações do blog Paraná S/A, da Gazeta do Povo, o investimento é de R$ 20 milhões. Leia mais informações sobre a novidade, acessando o blog.