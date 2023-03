Os dois shows do Coldplay foram noites de festa em Curitiba. Mas teve quem aproveitou para tentar “se dar bem”, dando golpes no público que foi ao estádio. Na noite de quarta-feira (22), quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por aplicar golpes durante a apresentação da banda britânica. A operação foi realizada no bairro Alto da Glória.

LEIA AINDA – Uso de fogos de artifício no show do Coldplay em Curitiba vira alvo de críticas

De acordo com a PCPR, os golpes iniciaram na primeira noite de show, na terça-feira (21), depois que mais de dez boletins de ocorrência foram registrados. Os estelionatários, vendedores ambulantes de comidas e bebidas do lado de fora do estádio Couto Pereira, trocavam o cartão do cliente no momento do pagamento.

VIU ESSA? Estádio Couto Pereira se consolida como palco de megashows internacionais de Curitiba

“Os estelionatários pegavam o cartão da vítima, falavam que não estava funcionando e que ela devia dar o cartão para fazer a transferência. Neste momento, trocavam por outro e, quando a vítima entrava no show, ou na saída, realizavam compras pelo cartão oficial”, explica o delegado Emmanoel David.

LEIA MAIS – Motorista é condenado em Curitiba por atropelar e matar criança de três anos

Durante a ação, os policiais civis ainda apreenderam máquinas e diversos cartões. Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia da PCPR para as medidas cabíveis.

Boletim de Ocorrência

A PCPR orienta que as pessoas estejam sempre atentas a esse tipo de abordagem. As vítimas deste tipo de golpe devem registrar imediatamente o boletim de ocorrência, que pode ser feito de forma online, através do site da PCPR, ou na delegacia mais próxima.

Veja que incrível