Após a bronca do prefeito Rafael Greca (DEM) aos curitibanos que insistem em promover aglomerações, a Guarda Municipal de Curitiba inicia um trabalho mais efetivo para conter o coronavírus na cidade. No domingo (26), por exemplo, um campeonato de pipas juntou muita gente no bairro Sítio Cercado, algo que é extremamente perigoso e não indicado em tempos de pandemia. Além disso a prefeitura constatou pessoas fazendo churrascos e até jogando futebol, comportamentos que vão de encontro à principal medida no combate ao coronavírus: o isolamento social. Caso você presencie eventos deste tipo, deve fazer uma denúncia pelo telefone 156.

A aglomeração acontece quando as regras de isolamento social são quebradas. As pessoas devem manter distância mínima de 1,5 metro das demais, além da obrigatoriedade de máscaras em locais públicos. No transporte coletivo, por exemplo, o ideal é não embarcar em ônibus cheios.

Com essa determinação da prefeitura, a Guarda Municipal passa a percorrer parques, praças e eixos comerciais. Nos últimos três dias, por exemplo, foram 8.345 orientações, além de 21 ocorrências envolvendo aglomerações. No Xaxim, onde ocorria um churrasco em uma praça pública, a GM precisou intervir dissipou os envolvidos no evento. No último final de semana um bar e uma casa de câmbio foram notificados por causarem aglomeração.

“A pandemia é muito séria para ser tratada com leviandade nesse momento, por pessoas que teimam em não seguir as determinações de órgãos de saúde e têm desrespeitado o isolamento social indicado no mundo todo como forma de conter a disseminação da doença”, disse o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.

Para Greca, comportamentos deste tipo podem ser comparados a homicídio. “Isto é irresponsabilidade e irresponsabilidade em saúde publica pode ser homicídio”, afirmou o prefeito.

Como denunciar aglomerações pelo 156?

Cidadãos de Curitiba que presenciarem aglomeração de pessoas podem realizar denúncias por meio da central 156 e também pelo site da Central. Além disso, podem ser denunciados comércios que não estejam cumprindo as medidas de segurança contra o coronavírus impostas pela administração municipal. Quem não cumprir tais medidas pode ter o alvará de funcionamento cassado.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).