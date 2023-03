GM que matou adolescente em Curitiba falou “putz, disparou”, diz testemunha

Um dos guardas municipais (GM) envolvido na morte de Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos, teria falado “putz, disparou”, logo depois que o adolescente foi baleado. É isso que afirma uma testemunha ouvida pela Polícia Civil (PCPR). O jovem morreu com um tiro na cabeça, durante uma abordagem no último sábado (25), na Cidade Industrial de Curitiba.

Em depoimento, a testemunha disse que Caio estava rendido e que fez “tudo que o policial pediu” quando foi morto. O guarda municipal Edson Pereira, que disparou, disse à polícia que Caio os ameaçou com uma faca de 25 centímetros, que guardava dentro do boné.

A investigação provou que isso não aconteceu, ele não estava mais de boné durante a abordagem. A defesa do agente afirma que ele agiu em legítima defesa.

Edson Pereira é suspeito de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e fraude processual. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os três agentes correram atrás dele com armas em punho.

As câmeras corporais dos GMs estavam desligadas. Eles mesmos têm a autonomia para gravar ou não, mas a orientação é que liguem o equipamento no início de uma abordagem e que desliguem no final.

