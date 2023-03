Dúvidas na declaração do IR são tiradas de graça na Boca Maldita nesta sexta

O contribuinte que ainda não declarou o Imposto de Renda Pessoa Física 2023 (IRPF) pode tirar dúvidas sobre como preencher a sua declaração em uma ação gratuita que ocorre nesta sexta-feira (31), em Curitiba. Até as 16h, na Boca Maldita, uma tenda armada pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Paraná (SESCAP-PR) vai receber a população interessada em fazer a declaração corretamente.

Trata-se da campanha “Declare Certo!”, uma ação de responsabilidade social realizada pelo SESCAP-PR. Além de Curitiba, outras cidades onde a entidade possui escritórios regionais também participam. Neste ano, outros sete municípios paranaenses estão incluídos na campanha: Arapongas, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Maringá, Pato Branco e Toledo.

Na capital, o evento ocorre em uma tenda armada próximo da Praça Osório, das 9h às 16h. No local estarão contadores, empresários do setor contábil, funcionários de empresas de contabilidade, professores de Ciências Contábeis e acadêmicos que farão atendimento voluntário aos contribuintes.

Foto: Adilson Faxina/SESCAP

De acordo com o presidente do SESCAP-PR, Michel Lopes, embora a tecnologia tenha facilitado bastante o preenchimento da declaração, sempre surgem dúvidas pontuais que precisam ser sanadas com profissionais especializados.

“O objetivo da campanha não fazer a declaração, mas orientar os contribuintes que normalmente fazem a própria declaração e tenham dúvidas pontuais”, explica Lopes, destacando que a ação evita que o contribuinte precise ir até a Receita Federal buscar informações.

A multa para quem não declarar seus rendimentos é de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido.

“Declare Certo!”

O “Declare Certo!” é uma campanha de responsabilidade social realizada em espaços públicos (praças, calçadões, shoppings, etc) pelo SESCAP-PR desde 2004. Consiste na oferta de orientação gratuita para os contribuintes na época da Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.

A campanha teve início no Paraná e passou a ser realizada por várias entidades do Sistema Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis), sendo realizada em várias cidades brasileiras.

Locais da campanha

Curitiba Boca Maldita 9h às 16h

Cascavel Calçadão da Av. Brasil / Travessa Pe. Champagnat 9h às 16h

Foz do Iguaçu Shopping JL Av. Costa e Silva, 185 11h às 18h

Guarapuava Calçadão da Ru XV de Novembro 9h às 16h

Maringá Praça Dep. Renato Celedônio 9h às 16h

Pato Branco Praça Getúlio Vargas 9h às 16h

Toledo Praça Willy Barth Centro 9h às 16h

Arapongas Av. Arapongas ao lado do chafariz do Museu 10h às 15h

