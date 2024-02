A multinacional sul-coreana LG Electronics anunciou que vai instalar a segunda fábrica que possui no Brasil na cidade de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acordo que prevê a instalação da nova linha industrial foi celebrado na sexta-feira (23) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente global de Eletrodomésticos e Soluções de Ar-Condicionado da empresa, Jaecheol Lyu.

Chamado de Memorando de Entendimento (MoU), o documento é um protocolo de intenções assinado entre as partes e marca a etapa que antecede o processo de instalação da fábrica, pelo qual o Governo do Paraná e a LG Electronics se comprometem em estabelecer esforços conjuntos para facilitar o início da operação. Detalhes mais específicos, como valores de investimento e cronograma da obra, ainda serão definidos.

“Esse é um bom momento do Paraná, que em 2023 teve o maior crescimento econômico do Brasil, três vezes maior do que a média nacional, e que resulta justamente dessas parcerias que estamos firmando com grandes empresas do mundo todo”, afirmou Ratinho Junior, referindo-se ao recente resultado divulgado pelo Banco Central sobre o crescimento de 7,8% nas atividades econômicas do Estado.

Com fábrica no Paraná, LG pretende investir em produtos premium

Com operações no Brasil há mais de 27 anos, a empresa já possui uma fábrica na Zona Franca de Manaus (ZFM), no Amazonas. Conhecida pela fabricação de eletrodomésticos, a LG pretende agora redirecionar mais investimentos para os produtos da chamada linha branca, como refrigeradores.

A instalação da nova fábrica está ligada ao objetivo de estabelecer um sistema de produção local aliado à estratégia de comercializar produtos premium. Um exemplo é a tecnologia InstaView, que permite aos usuários ver o interior da geladeira a partir de um display na porta.

Em sua fala, Jaecheol Lyu disse que o mercado brasileiro é muito importante para a LG, mas que a empresa ainda possui uma presença pequena no segmento de eletrodomésticos, o que deve mudar com a nova empreitada. “Tivemos bastante tempo para fazer pesquisas de mercado e análises de investimento e vimos uma infraestrutura e logística perfeitas no Paraná. Acredito que com a colaboração do Governo do Estado e da prefeitura, mais a energia que LG Electronics vai aplicar, vamos conseguir instalar a fábrica e ter sucesso”, disse o representante da multinacional.

