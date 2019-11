Um homem de 25 anos foi morto com cinco tiros na manhã deste sábado (23), no bairro Planalto, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. Segundo testemunhas, o autor dos disparos, que seria o dono de um comércio que fica na Travessa José Ramos, fugiu do local após o crime. De acordo com vizinhos, o crime seria uma reação do autor dos disparos ao medo de ser assaltado novamente.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Paulo César Moreira dos Santos, estava em companhia de um amigo em uma moto quando foi alvejado no meio da Travessa. O outro indivíduo conseguiu deixar o local com a motocicleta. “A vizinhança comentou o que ocorreu, mas isto será repassado para a Polícia Civil que irá investigar a situação”, relatou o Aspirante Mateus Assad, da Polícia Militar.

Nenhuma outra arma foi encontrada no local. O corpo de Paulo César vai ser recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal ( IML) de Curitiba.