Furto de cabos de energia da UTFPR deixa estudantes sem aulas presenciais

Um furto de cabos de energia afetou as atividades no campus central da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), localizado no bairro Rebouças, em Curitiba, nesta quarta-feira (09).

Por conta do problema, as aulas e atividades administrativas presenciais foram suspensas. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a UTFPR informou que os estudantes terão aulas remotas até sexta-feira (11).

“O motivo é a falta de energia na sede, ocasionada pelo furto de cabos de energia. As equipes do Departamento de Projetos e Obras já estão trabalhando para restabelecer o abastecimento. No entanto, o reparo tem alto custo. O campus Curitiba vai informar a comunidade acadêmica assim que o problema for resolvido”, disse a instituição.

Além da suspensão das aulas presenciais, o almoço também não foi servido nesta quarta-feira (09) por conta da falta de energia. O comunicado da UFPR informou que um gerador foi alugado e que as refeições do Restaurante Universitário da sede Centro serão servidas na quinta (10) e sexta-feira (11).

Furto de cabos prejudica transporte na UTFPR

Também por consequência do furto de cabos de energia, o transporte Intersedes não funcionará nesta quarta, quinta e sexta-feira. “As pessoas que precisarem entrar na sede Centro precisam se identificar na portaria, mostrando seus crachás de estudantes, servidores ou de trabalhadores terceirizados”.

