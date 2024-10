Rua de bairro de Curitiba tem caos no trânsito: confusão, buzinas e desrespeito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Confusão, desrespeito e zero paciência. A manhã de quarta-feira (09) começou dessa forma em um ponto de obra entre as ruas Nicarágua e Rodrigo de Freitas, no bairro Bacacheri, em Curitiba.

Devido a bloqueios em um trecho da Rua Nicarágua, motoristas foram obrigados a entrar na estreita Rodrigo de Freitas. Com zero empatia, buzinas e gritos foram ouvidos pelos moradores. Alguns motoristas chegaram a “furar” o bloqueio.

Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

Novo asfalto

A Nicarágua é um importante acesso do Bacacheri ao Cabral, e a modificação faz parte das obras do corredor do Inter 2. São 1,3 quilômetros de asfalto antigo que está sendo reciclado.

A previsão, é que nesta semana comece o trabalho de pavimentação. “Essa obra no trecho da Rua Nicarágua estava deteriorada, está sendo refeita totalmente com asfalto novo”, disse o prefeito Rafael Greca nas redes sociais.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram