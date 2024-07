A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o suspeito de homicídio contra um frentista de 26 anos em Curitiba e divulgou imagens do crime. O crime ocorreu no bairro São Francisco, no último domingo, por um motivo fútil.

Segundo a Polícia Civil a vítima foi atingida a tiros após informar que não poderia encher um galão com combustível. No vídeo, o suspeito aparece com um capuz e demonstra muita frieza e tranquilidade ao cometer o crime contra o trabalhador.

+Relembre! Homem que atirou garrafa e feriu frentista em Curitiba é identificado pela polícia

Segundo a Polícia Civil já foram ouvidas as testemunhas presenciais do crime e outras diligências para concluir o inquérito policia seguem sendo realizadas.

Frentista, profissão PERIGO!

Nos últimos anos, casos de confusões com frentistas tem aumentado em Curitiba. Em 2023, um homem xingou um funcionário de um posto de combustíveis de “neguinho”, “otário”, e “nordestino dos inferno”. O empresário foi punido com uma indenização por danos morais de R$ 15 mil.

Ainda ano passado, teve a ocorrência de um frentista que jogou gasolina e ateou fogo em um cliente após uma discussão em um posto de combustível no bairro Pilarzinho.

Em outro caso, recente, uma mulher ameaçou um frentista com um facão.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem