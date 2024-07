O homem que arremessou uma garrafa de cerveja no rosto de um frentista que trabalhava como caixa no Auto Posto Mateus Leme, no bairro Centro Cívico, em Curitiba, no último sábado (06), foi identificado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (10).

Segundo a PCPR, diligências estão sendo realizadas a fim de localizá-lo. “As investigações seguem, testemunhas e envolvidos devem ser ouvidos nos próximos dias para auxiliar no andamento dos procedimentos policiais”, diz a nota enviada para a imprensa.

O motivo da violência é que o agressor teria se irritado ao ser abordado para que fechasse a porta do banheiro após o uso. Câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram o momento da agressão, em que o cliente pega a garrafa de cerveja e joga na cabeça de Eraldo Bartolomeu de Oliveira Silva.

Na sequência, o agressor que não teve o nome revelado, foi embora de carro sem prestar atendimento. O frentista recebeu oito pontos no rosto após ser encaminhado ao hospital.

“Ele veio de lá do banheiro, pegou a garrafa de cerveja e lançou sobre minha face. Ali eu perdi muito sangue. Automaticamente após o impacto eu caí no chão e perdi muito sangue. Espero que ele venha a pagar pelo o que ele fez na Justiça”, contou o frentista em entrevista para a RPC.

Sindicato repudia agressão em posto de Curitiba

O Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Sinpospetro) também se manifestou sobre o caso e, por meio de nota, repudiou a agressão.

“A nossa entidade se solidariza com o Eraldo e vai tomar todas as medidas jurídicas e de apoio pessoal ao trabalhador agredido. Mais uma vez reafirmamos que não aceitamos mais essas continuadas agressões e violência contra os trabalhadores frentistas. Exigimos segurança e que o Poder Público adote medidas concretas para coibir a violência continuada contra a categoria”, comunicou o Sinpospetro.

