Frentista é morto por cliente após discussão em posto de Curitiba

Um frentista foi morto a tiros por um cliente em um posto de combustível no bairro São Francisco, em Curitiba, na manhã deste domingo (28).

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), investigações iniciais apontam que o cliente iniciou uma briga com um funcionário do posto por conta de um desentendimento na venda de gasolina em um galão.

Após esse desentendimento, o homem saiu do local. Entretanto, cerca de uma hora depois ele voltou, sacou uma arma de fogo e disparou contra o frentista. O funcionário não resistiu aos ferimentos e morreu.

Neste domingo (28), o presidente do Sinpospetro de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, Lairson Sena, pediu por justiça. “Um trabalhador foi violentamente assassinado no seu local de trabalho. Pedimos justiça e vamos cobrar justiça das autoridades públicas. E que se dê um basta na violência que tem acontecido nos postos de gasolina e com os trabalhadores dos postos de gasolina”, disse Sena.

O atirador fugiu na sequência. A PCPR informou que está investigando o caso.

