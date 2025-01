Avenida movimentadíssima de Curitiba tem faixa bloqueada após acidente

Um acidente na Avenida Comendador Franco, mais conhecida como Avenida das Torres, causou um grande transtorno no bairro Uberaba, em Curitiba, no começo da tarde desta quarta-feira (22). Um carro perdeu o controle e acertou um poste, no sentido São José dos Pinhais da via. A estrutura tombou e está pendendo para cima da via.

O trânsito no trecho ficou complicado por causa do acidente. O carro envolvido, um Nissan Livina, ficou parado ocupando a faixa da direita e parte da faixa central. Além disso, o poste tombou para cima da via, o que deve gerar ainda mais transtorno ao longo do dia até o conserto da estrutura.

Chovia muito no momento e a visibilidade prejudicada pode ter contribuído para o acidente.

Não há informações sobre os feridos nem sobre falta de energia no trecho.