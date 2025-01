Aeroporto no Paraná vai dobrar capacidade após investimento de R$ 200 milhões

A CCR Aeroportos investiu R$ 201 milhões em um projeto para ampliar e modernizar o Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, no Norte do Paraná. A concessionária administra o terminal desde 2022. Com os recursos, o local poderá dobrar a capacidade, recebendo até 3,5 milhões de passageiros por ano. O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, participaram nesta quarta-feira (22) da inauguração das obras.

Na terça-feira (21), Ratinho Junior acompanhou a entrega das obras do Aeroporto de Foz do Iguaçu, no Oeste, que teve investimento de R$ 396 milhões da concessionária. “Estamos fortalecendo a aviação regional do Paraná. Com essa nova estruturação do Aeroporto de Londrina, naturalmente as empresas passam a aumentar o volume de voos para cá”, afirmou.

O ministro Sílvio Costa Filho destacou que as melhorias no aeroporto reforçam a vocação regional de Londrina. “Estamos celebrando investimentos de quase R$ 700 milhões nos aeroportos do Paraná e em breve vamos anunciar a construção da terceira pista do Afonso Pena, que vai fortalecer ainda mais a aviação no Estado”, disse.

Aeroportos do Paraná recebem maior volume de investimentos da CCR Aeroportos

O presidente da CCR Aeroportos, Fábio Gusso, ressaltou que o Paraná recebe o maior volume de investimentos da concessionária, que além de administrar quatro aeroportos do estado, também arrematou o Lote 3 das concessões rodoviárias. “O Paraná é o lugar onde o nosso grupo mais está investindo atualmente. Na área de aeroportos, foi o Estado onde mais fizemos investimentos, é o mais importante em termos de receitas, já que os aeroportos de Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Bacacheri somam o maior número de passageiros das nossas concessões”, afirmou.

Obras no Aeroporto de Londrina

As obras no Aeroporto de Londrina incluem a expansão do terminal de passageiros, que passou de 8,5 mil metros quadrados para 11,5 mil metros quadrados. Uma nova sala de embarques foi construída do zero e conta agora com fingers (pontes de embarque) para para acesso direto às aeronaves, além de lojas, restaurantes e salas VIP.

O gerente de Engenharia da CCR Aeroportos, Paulo Lyra, explicou que as mudanças impactam principalmente no fluxo de embarque e desembarque. “Antes das intervenções, o fluxo era todo pelo pavimento interno, e o passageiro embarcava através de um equipamento chamado mamute, que necessitava subir escadas para entrar na aeronave. Agora, temos uma nova sala de embarque, com duas novas pontes que trazem mais conforto aos passageiros”, disse.

A pista de pouso e decolagens também foi ampliada, ganhando 150 metros a mais, além de uma nova área de escape para aumentar a segurança. O projeto incluiu modernização da estrutura de navegação, com a realocação de sistemas de navegação aérea, o PAPI (Precision Approach Path Indicator) e construção de infraestrutura para instalação futura do ILS (Instrument Landing System), sistema de pousos por instrumentos.

O ILS possibilitará que o aeroporto continue operando mesmo em condições climáticas adversas, como em dias chuvosos, por exemplo, o que atualmente não é possível. Após a obra da CCR Aeroportos, a implementação da tecnologia é de responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), das Forças Aéreas.