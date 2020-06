Uma frente fria que chega ao Paraná nesta quinta-feira (25) deve trazer chuva para Curitiba e Litoral já a partir do fim da tarde. Segundo o Instituto Simepar, a chuva ainda não será tão volumosa. Chuva mais forte deve ocorrer entre a sexta-feira (26) e o sábado (27). O Simepar e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertam que há risco de temporal em toda a região Leste já a partir desta quinta. A meteorologia também aponta que, por enquanto, as temperaturas ainda seguem mais quentes na capital. Só deve começar a esfriar a partir da sexta-feira.

+Viu essa? Nuvem de gafanhotos pode comer o mesmo que 2 mil vacas em apenas um dia. O Paraná está em risco?

Em Curitiba, nesta quinta-feira, o mapa meteorológico do Simepar mostra que os termômetros devem variar entre 14º C e 24º C. O tempo começa a fechar no fim do dia e o risco de temporal existe por causa da frente fria que atinge todo o Sul do Brasil. “Quando há frente fria, o risco de chuvas mais fortes e isoladas normalmente existe”, aponta o meteorologista Samuel Brown, do Simepar.

Ainda de acordo com o instituto, nesta quinta, chuvas mais expressivas devem ocorrer nos setores oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná. A chuva é bem-vinda, já que o estado passa pela pior seca e estiagem dos últimos 100 anos.

+Corre! Vacinação contra gripe acaba na próxima terça em Curitiba. Veja onde se vacinar

Litoral

Nas praias, nesta quinta-feira, a previsão do tempo é semelhante com a da capital. A frente fria que chega pelo Sul traz chuva para as cidades litorâneas do estado entre o fim da tarde e início da noite. Assim como em Curitiba, há risco de temporais e os termômetros ainda não esfriam. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a Máxima prevista é de 30º C, com Mínima em torno de 18º C.

+Baita crueldade! Policial que atirou e matou cão na RMC vai responder por crime; advogado do PM contesta