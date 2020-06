A campanha de vacinação contra a gripe entrou em seus últimos dias em Curitiba. De acordo com a prefeitura de Curitiba, quem faz parte dos públicos prioritários e ainda não tomou a vacina contra a gripe, deve procurar uma unidade de saúde até a próxima terça-feira (30), último dia das imunizações. Iniciada em 23 de março, a campanha deveria ter sido encerrada em 22 de maio, mas foi prorrogada duas vezes, com a data final definida para 30 de junho.

Compõem o grupo que deve receber a vacina os profissionais de saúde, idosos, crianças de 6 meses a 5 anos completos, gestantes, puérperas (mães que tiveram filhos até 45 dias), doentes crônicos, imunussuprimidos, transplantados e pessoas com deficiência. VEJA NO FIM DO TEXTO OS LOCAIS DE VACINAÇÃO.

Além deles, também podem receber a vacina contra a gripe os adultos com idades entre 55 e 59 anos, professores, motoristas, cobradores, caminhoneiros e profissionais das forças de segurança. Veja os locais de vacinação abaixo.

Lembrando que a vacina não imuniza contra o novo coronavírus, mas auxilia na exclusão do diagnóstico para a covid-19, já que os sintomas são parecidos. “Estar vacinado também ajuda a reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde, já demandados por conta da epidemia do novo coronavírus”, explica a superintendente de Gestão em Saúde, Flávia Quadros.

Meta de imunização

A meta nacional é imunizar 90% de cada público alvo. Em Curitiba a cobertura entre os idosos e trabalhadores da saúde já alcançou 100%, mas alguns grupos ainda não atingiram a meta. Entre as crianças (de 6 meses a 5 anos completos) a cobertura é de 39%; entre as gestantes 31%; puérperas 71%; doentes crônicos 49%; e professores 63%. Até o momento, de acordo com as autoridades de saúde municipais, já foram realizadas 476.585 doses da vacina contra a gripe na capital paranaense, pela rede pública e rede privada.

Segundo Flávia, quem ainda não se vacinou deve buscar uma unidade de saúde. “Muitas pessoas estão deixando de se vacinar por medo do novo coronavírus. Curitiba adotou medidas para garantir a continuidade da assistência com segurança, como as dez unidades de saúde exclusivas para vacinação”, explicou.

Além das unidades exclusivas para vacinação, há ainda 78 unidades da rede municipal que ofertam vacinas de rotina do calendário nacional. Nessas unidades gestantes, crianças e puérperas também poderão se imunizar contra a gripe.

“Para conter medidas de contaminação da covid-19 essas unidades possuem fluxo separado de atendimento. Já na entrada da unidade pessoas com sintomas respiratórios são direcionadas para área separada”, contou a superintendente.

Onde vacinar?

Todos os públicos prioritários para imunização contra influenza – gestantes, puérperas, crianças de até cinco anos, profissionais de saúde, idosos, doentes crônicos, pessoas com deficiência, adultos entre 55 e 59 anos, professores, motoristas, cobradores, caminhoneiros e profissionais das forças de segurança – devem procurar umas das dez unidades exclusivas para vacinação.

Confira aqui a lista das 10 unidades abertas exclusivamente para vacinação, de segunda à sexta-feira:

BAIRRO NOVO

US São João Del Rey

Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado

BOQUEIRÃO

US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

BOA VISTA

US Bacacheri

Av. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

CAJURU

US Iracema

Rua Prof. Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

CIC

US Campo Alegre

Av. das Indústrias, 1749 – CIC

MATRIZ

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

PINHEIRINHO

US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

PORTÃO

US Santa Quitéria 2

Rua Bocaiúva, 310 – Santa Quitéria

SANTA FELICIDADE

US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

TATUQUARA

US Santa Rita

Rua Adriana Zago Bueno, 1350 – Tatuquara

Para as crianças, gestantes e puérperas há ainda a opção de se imunizar em uma das 78 unidades básicas de saúde:

