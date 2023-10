Olho no tempo!

A segunda-feira (16) vai ser de tempo nublado e com possibilidade de pancada de chuva em Curitiba e Região Metropolitana. Uma massa de ar quente e úmida predomina sobre o Paraná, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade, principalmente a partir da tarde.

De acordo com o Simepar, as chuvas previstas são em sua grande maioria em pontos específicos, e com raios associados. O risco para tempestades é maior entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana.

Em Curitiba, a tendência é um tempo nublado pela manhã, e período de chuva mais no meio da tarde. A máxima para a capital é de 26°C. Não há alerta de temporal para Curitiba.

Para o restante da semana, Curitiba uma semana bem maluca. Calor, chuva, queda de temperatura e retorno do sol para o fim de semana.

A terça-feira (17) vai ser o dia mais quente com a máxima chegando a 28°C na terça.

Porém, o Simepar alerta para a chegada de um sistema frontal que pode aumentar a instabilidade e as chances de tempestades com risco de chuvas, raios e ventos fortes.

