Fraudes em licitações de obras em prefeituras são desvendadas no Paraná

A Polícia Civil (PCPR) deflagrou uma operação simultânea de busca e apreensão em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Cascavel e Ubiratã contra uma organização criminosa responsável por fraudar licitações de peças de reposição e maquinários pesados de prefeituras de diversos municípios do Paraná. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (26) e teve três empresas como alvo.

Durante as buscas, segundo a PCPR, foram apreendidos celulares, computadores, HDs e documentos das empresas investigadas. Além disso, seis donos das empresas foram conduzidos às delegacias da PCPR para prestarem depoimento.

De acordo com o delegado Lucas Américo, foi apurado que servidores municipais de prefeituras e agentes políticos participavam do esquema.

“Durante as investigações, também verificamos conluios em quatro procedimentos licitatórios ocorridos em 2021, no município de Ubiratã. Continuamos com as diligências e iremos analisar os documentos apreendidos”, disse Américo.

De acordo com a PCPR, as investigações ainda seguem para identificar outros envolvidos no caso.

