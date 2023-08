A capital paranaense sediará pela primeira vez o movimento popular que tem como objetivo fortalecer o conservadorismo, baseado em valores éticos, morais, cristãos e visando o direito à liberdade. O Foro de Curitiba está marcado para o próximo dia 25 de agosto.

Por conta da alta demanda dos ingressos, o local do evento foi alterado para o espaço do ViaSoft Experience, localizado na Universidade Positivo. A organização do evento aguarda 4 mil participantes, capacidade máxima do local.

O empresário e publicitário Hugo Alves, coordenador do evento, afirmou que o movimento espera reunir as pessoas que lutam pelos mesmos princípios para fortalecimento das reivindicações do grupo. “Curitiba pode ser o começo desse movimento. Nós temos autoridade e legitimidade para colocar isso em pauta em nível nacional”, ressalta.

O lançamento do Foro de Curitiba contará com uma série de palestras e painéis de discussão sobre democracia, direitos individuais, liberdade de expressão e de imprensa. Outro objetivo do movimento popular é aproximar grupos da direita nacionais e internacionais.

“Uma democracia se faz com equilíbrio. Onde há perseguição contra opositores, não há democracia e estamos vendo isso acontecer nitidamente diante dos nossos olhos, tal qual acontece em outros países de domínio esquerdista com a prisão e a perda de direitos de políticos ou críticos aos governos. O combate à desinformação se faz com conhecimento, e esse é o objetivo do Foro de Curitiba”, afirmou o coordenador do evento.

As inscrições podem realizadas pelo site do 1º Foro de Curitiba.

