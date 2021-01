Um caminhão em chamas interditou desde o fim da manhã deste sábado (30), as duas pistas no km 671 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Devido ao incêndio na carreta no sentido Santa Catarina, o congestionamento chegou a 12 quilômetros de retenção em ambos os sentidos (Santa Catarina e Curitiba).

Por volta das 13h50, a Arteris Sul, concessionária que administra o trecho, informou que no sentido Curitiba somente a faixa esquerda da pista está liberada. Para quem vai para Santa Catarina, todas as faixas estão livres.

As primeiras informações são de que o incêndio consumiu um caminhão carregado de óleo de cozinha. Várias equipes estiveram no local para atuar na liberação das pistas. Além disso, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguem na região para orientar os motoristas.

+ Leia também: Apenas sete pessoas físicas foram multadas na vigência da lei anti-covid em Curitiba

O trecho desta ocorrência fica próximo ao local em que um ônibus de turismo bateu e capotou na última segunda-feira (25). Nesse acidente ocorrido no km 668, 19 pessoas morreram e 31 ficaram feridas. O veículo acidentado tinha cerca de 53 pessoas (51 passageiros e 2 motoristas) e seguia para Balneário Camboriú e São José (SC), e vinha de Ananindeua (PA).

Equipes em caminhões de Combate a Incêndio e Resgate do Corpo de Bombeiros do PR, ambulâncias do Corpo de Bombeiros do Paraná e Santa Catarina, viaturas de Busca e Salvamento dos bombeiros, carros da concessionária Litoral Sul, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aeronaves da PM do Paraná e Santa Catarina prestaram atendimento.