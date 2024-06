Novos focos de incêndio voltaram a ser registrados na Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa), em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (10). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram pequenos focos que retornaram na área que já havia sido atingida anteriormente.

Na noite da última quinta-feira (06), um dos pavilhões da Ceasa em Curitiba pegou fogo. Ao todo, 423 comerciantes atacadistas atuam no local e 40 boxes de 20 empresas foram afetados pelo incêndio.

Os bombeiros informaram que os focos formados nesta segunda são remanescentes do incêndio que ocorreu anteriormente. Após a chamada nesta manhã, um caminhão da corporação foi enviado até o local para apagar o fogo. Veja imagens de como o pavilhão ficou após o incêndio.

O Corpo de Bombeiros confirma que a situação foi controlada.

Estrutura da Ceasa deve demorar meses para ser reconstruída

De acordo com o Governo do Paraná, a estrutura da Ceasa em Curitiba deve ser reconstruída até o final de 2024. Nesta semana um perito especializado deve apresentar uma avaliação completa de todo o prejuízo financeiro relacionado à estrutura do pavilhão D.

