Fim de semana é de alerta laranja para tempestade em Curitiba

A região de Curitiba e também todo o Paraná estão sob alerta laranja para tempestade neste fim de semana. O aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (08) e passa a valer a meia-noite.

A previsão do tempo indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e risco de queda de granizo. Poderá haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

