Carga gigantesca de 200 toneladas vai passar pela BR-277 neste domingo

Uma autoclave gigantesca de 226 toneladas, 60 metros de comprimento, 7 metros de largura e 5 metros de altura está prevista para ser transportada pela BR-116 e BR-277 neste próximo domingo (08). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o conjunto vai iniciar o seu deslocamento no km 95 da BR-116, Contorno Leste, em São José os Pinhais, depois seguindo pela BR-277 até Paranaguá.

A previsão é que o conjunto siga com velocidade média de 30 km/h. Não há previsão exata para o fim efetivo da escolta. A PRF explica que não há como ter ideia dos imprevistos que podem acontecer ao longo do percurso devido a diversos fatores.

Em caso de chuva e mau tempo, o transporte da carga gigantesca poderá ser cancelada.

