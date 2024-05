Festa da Tainha começa nesta quarta-feira em Guaratuba: veja a programação

Quem vai passar o feriado prolongado de Corpus Christi no litoral do Paraná já tem programação garantida. A 19ª Festa da Tainha de Guaratuba começou nesta quarta-feira (29) e vai até domingo (02). O evento tradicional celebra a cultura local e tem entrada gratuita, no pátio do Mercado Municipal.

Quinta-feira (30)

No dia do feriado, a programação começa com o bingo, às 14 horas. No período da noite acontecem o jantar tradicional e a apresentação da peça infanto-juvenil Macbeth 333, ambos às 19 horas. Já às 20h, começa o XIX Festival da Canção. Quem encerra o dia é a banda Cristiano e Fogo Nativo, com show às 22h e 00h.

Sexta-feira (31)

Quem for emendar a sexta-feira também encontra o bingo, às duas 14 horas, o jantar, às 19 horas e o XIX Festival de Canção, às 19h30. Mais tarde, às 22h, acontece o show de dança do grupo Alma Cigana. Às 22h30, quem toca é a banda Tá na Moda.

Sábado (1°)

No penúltimo dia, a Festa da Tainha começa mais cedo, com almoço tradicional a partir de onze e meia da manhã. Ao meio-dia, a dupla Márcia e João Victor sobe no palco, seguida de Helieser e Juninho, 13h30. O bingo será às 15 horas, enquanto o jantar começa às 19h. Quem abre o show principal é a Banda RF Lefigaroo, às 20h. Por fim, o grupo Turbinados da Vaneira encerra a programação, com show às 22h30.

Domingo (02)

O último dia da festa tradicional começa com o almoço, às 11h30, animado pelo grupo de pagode Galera.com. Às 14 horas, a dupla Helieser e Juninho repete a apresentação. O bingo será às 16h e o jantar às 21h. A partir das 20h, acontece o bingo com show de prêmios e o encerramento está previsto para meia-noite.

