Policiais rodoviários federais abordaram um motorista de caminhão na Linha Verde (BR-476), em Curitiba. Na vistoria, os policiais encontraram uma carga de feno na carreta. Ao aprofundar as buscas, os policiais acharam várias caixas de papelão com maconha dentro.

Assista ao vídeo da apreensão logo abaixo:

Depois de pesada, a droga toda gerou aproximadamente 1,7 toneladas. O motorista, paraguaio, foi preso em flagrante. Ele disse aos policiais que a droga foi obtida no Paraguai e que a droga seria entregue na capital paranaense.

