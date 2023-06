A Polícia Civil do Paraná, por meio de investigações da Delegacia do Meio Ambiente, confirmou, na manhã desta terça-feira (06), que a capivara morta a tiros no Parque Barigui no dia 26 de maio estava grávida. Ela foi alvejada por três disparos e morreu ali mesmo, no meio da calçada do Parque Barigui, em Curitiba.

A morte do animal em plena pista de caminhada do Parque Barigui chocou quem esteve cedo no tradicional parque de Curitiba, lar para dezenas de capivaras que vivem pacificamente no ponto turístico da cidade. O bebê capivara não resistiu.

Após confirmar que a capivara grávida ter morrido com três disparos, a Polícia Civil intensifica as investigações e pede ajuda da população com informações que auxiliem na localização do procurado, as denúncias podem ser feitas através do 197, da PCPR ou no (41) 3251-6200, diretamente à equipe de investigação.

O crime ambiental

A morte da capivara ocorreu no dia 26 de maio, em Curitiba. Frequentadores do Parque Barigui se depararam logo cedo com o animal morto na pista de caminhada.

Segundo uma frequentadora que buscou a Tribuna do Paraná naquele dia para denunciar o crime ambiental, esta não foi a primeira vez que uma capivara foi alvo de tiros no parque. Segundo ela, que não quis se identificar, recentemente outra capivara também foi baleada, mas acabou morrendo numa área de mata, longe dos frequentadores. Uma terceira teria sido vista já em decomposição.

O responsável por este crime ambiental pode ter que responder por um Termo Circunstanciado, além de um auto de infração no valor de R$ 1 mil. Caso a pessoa seja presa com a arma do crime, pode responder por porte ou posse ilegal de arma.

Flagrou? Denuncie!!

