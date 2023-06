Mais de R$ 3 mil em moedas são retirados de Cataratas do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu realizou uma intervenção ambiental no Rio Iguaçu nesta segunda-feira, 5, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A atividade foi concentrada na região da passarela das Cataratas do Iguaçu, reforçando a importância das áreas protegidas para a conservação dos recursos hídricos.

No total, foram retirados 158 quilos e 800 gramas de moedas, de cerca de 40 países. A maioria das moedas já estava em processo de corrosão. As moedas que ainda possuem valor alcançam aproximadamente R$ 3 mil, que serão destinados a uma ação ambiental do parque.

Aproveitando a baixa vazão do Rio Iguaçu, a iniciativa foi uma realização da concessionária Urbia Cataratas com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A prática de turistas que arremessam moedas de diferentes nacionalidades, das passarelas das Cataratas do Iguaçu, é prejudicial à saúde dos animais que habitam o ambiente, sem saber que os objetos metálicos podem ser confundidos com presas animais.

O recolhimento das moedas é feito uma vez por ano, pois depende da vazão do Rio Iguaçu. Além de moedas, nas buscas também são encontrados objetos como celulares, crachás, alianças, colares e outros que, de alguma forma, são deixados em sua maioria por visitantes.

