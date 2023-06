O projeto Lei do Grau, iniciativa de um vereador de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, segue rendendo polêmica na cidade. Apesar de sofrer alteração com uma emenda que proíbe a prática do wheellling nas ruas, a possível aprovação em segunda votação e sanção do prefeito, ainda causam preocupação em moradores do município.

O wheelling é uma manobra, realizada geralmente por motociclistas, em que uma das rodas sai do chão, ou seja, empina-se o veículo. Popularmente ela é chamada de grau. O autor do projeto de Lei do Grau é o vereador Pedro Barausse (União), que prevê a liberação de um local da cidade para a prática de wheelling, considerado esporte no município desde 2021. Inicialmente, a ideia era permitir a atividade em uma rua.

Com a emenda, isso foi alterado, mas a aprovação em primeira votação na última segunda-feira (5), possibilita que a ação possa ocorrer em um espaço privado ou público, menos nas ruas. A segunda votação do projeto será realizada na próxima segunda-feira (12), e caso venha a ser aprovada novamente, fica a expectativa para sanção do prefeito, para que o projeto vire lei.

Perturbação de sossego?

Para o vereador Sargento Leandro (Solidariedade), contrário do projeto, a aprovação é descabida e sem nenhuma regularidade. “Eu não aprovo mesmo com a emenda, não exige a carteira de motorista (CNH) aos praticantes, sendo que isso vai resultar em perturbação de sossego. Menos mal que foi retirado da rua, que seria um crime contra os animais, autistas, pessoas de idade e poderia causar um grande acidente”, comentou o vereador.

A Tribuna do Paraná procurou o vereador Pedro Barausse, autor do projeto, para que ele comentasse sobre a emenda ou mesmo sobre a atividade, mas não houve retorno após o pedido de entrevista.

