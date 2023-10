Feirinhas especiais das praças Osório e Santos Andrade vão até sábado

Com opções voltadas para o público infantil, as Feiras Especiais da Primavera e da Criança, nas praças Osório e Santos Andrade, em Curitiba, acabam no sábado (14). Os espaços ofertam diversas opções de artesanato e alimentação, com a temática da estação.

Na Praça Osório, os visitantes encontram 61 barracas – 37 de artesanato e 24 de gastronomia. Já a Praça Santos Andrade tem seis barracas com opções de produtos e gastronomia para curitibanos e turistas aproveitarem em frente a uma das construções mais famosas da cidade, o prédio da Universidade Federal do Paraná.

As Feiras de Primavera não as únicas atrações que ocorrem nas praças Osório e Santos Andrade. No mês de novembro, serão realizadas as Feiras Especiais de Natal, com produtos temáticos como biscoitos natalinos, panetones, chocolates e as mais variadas decorações.

As Feiras Especiais de Natal são parte da programação da Prefeitura de Curitiba para o Natal de 2023.

Serviço

Feiras Especiais de Primavera e Criança

Praça Osório – De segunda a sábado, das 10h às 21h

Praça Santos Andrade – De segunda a sábado, das 10h às 20h

As feirinhas funcionam até sábado (14).

