Uma associação criminosa suspeita de fraudar licitações e adulterar a entrega de mercadorias para a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná na manhã desta terça-feira (11). Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Pinhais, na Região Metropolitana (RMC).

A delegada da PCPR, Waleska Souza Martins, explica que foi possível identificar os suspeitos e a forma como eles agiam por meio de uma complexa investigação. “Evidenciou-se, na linha de investigação, uma associação criminosa integrada por pessoas de uma mesma família, que constituíam diversas pessoas jurídicas para participação em processos licitatórios promovidos pela Sanepar”, afirma a delegada.

A polícia apurou que depois que a associação vencia os processos, na fase de execução do contrato administrativo firmado, as supostas empresas não entregavam os materiais ou, quando entregavam, era com qualidade inferior à prevista no edital da Sanepar.

Curitiba recebe 280 bicicletas elétricas novas e amplia rede de bikes compartilhadas

Onda de calor com termômetros na casa dos 30ºC no Paraná! Veja como fica em Curitiba

Por conta dos erros, a Companhia aplicava sanções administrativas à empresa envolvida, como a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações e o impedimento de contratar com a administração.

+ Leia também: Leilão no Paraná tem carro, SUV e caminhão com valores abaixo do mercado

Entretanto, quando isso acontecia, o grupo criminoso criava uma nova pessoa jurídica, aparentando ser uma entidade diferente. Dessa forma, eles conseguiam continuar com os atos criminosos, o que aconteceu em diversas oportunidades, de acordo com a PCPR.

Sanepar diz que suspendeu empresas após irregularidades

Por meio de nota, a Sanepar informou que “não é parte no processo e colabora com a investigação. A Companhia já havia suspendido as empresas depois de identificadas irregularidades no cumprimento dos contratos. A Companhia encaminhou ainda todas as informações às autoridades competentes para devida apuração, o que motivou a operação da data de hoje.”

“A Sanepar segue um rigoroso sistema de governança e compliance que se aplica na relação com seus fornecedores. A Companhia tem um Programa de Integridade e um Código de Conduta específicos para Terceiros. O objetivo é determinar que esses agentes sigam uma conduta ética, a legislação, especialmente a Lei Anticorrupção, e que combatam e denunciem qualquer prática que suscite riscos à integridade da Companhia”, finaliza nota.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba